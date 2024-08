Meta har inngått et forlik anlagt av delstaten Texas etter at delstaten anklaget Meta for å samle og bruke biometriske data fra millioner av innbyggere i Texas.

Søksmålet ble anlagt av Texas' justisminister Ken Paxton i februar i 2022, og gikk ut på at Meta tok i bruk biometriske data fra opplastede bilder og videoer på Facebook - uten lovpålagte tillatelser.

Justisministerens kontor uttaler at Meta kjørte «ansiktsgjenkjenningsprogramvare på praktisk talt hvert ansikt som var inneholdt i opplastede bilder på Facebook i mer enn et tiår», skriver CNBC.

De uttaler videre at Facebook lagret milliarder av biometriske identifikatorer uten brukernes samtykke etter å ha introdusert en ny funksjon i 2011 kalt «Tag Suggestions».

I forliket er Meta pliktige til å betale 1,4 milliarder dollar, eller rundt 15,36 milliarder norske kroner.