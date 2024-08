Etter flere uker med gjentatte toppnoteringer for både S&P 500 og Nasdaq-indeksen, ble onsdag forrige uke den verste dagen for den brede samleindeksen S&P 500 siden 2022.

Fallet skyldtes i stor grad siste tids «rotasjonshandel», der investorer har solgt seg ned i de store teknologiaksjene og fylt på med selskaper i mer rentesensitive sektorer, slik som bygg og anlegg, som har fått en opptur etter lovende inflasjonstall fra Fed.

Et slikt fenomen på denne tiden av året er ikke uvanlig i et såkalt «bull»-marked, men Bank of America har et noe annet syn på utviklingen.

– Vi er i et «buffalomarked»

Vi befinner oss verken i et «bull»- eller «bear»-marked, men i et «buffalo»-marked, mener storbanken.

En bøffel er også i oksefamilien, men i motsetning til oksen kan den bli sliten etter sterk oppgang.

- Den kan streife rundt, den kan vandre rundt i sommermånedene, sier Marci McGregor, leder for porteføljestrategi i Merrill og Bank of America Private Bank, til CNBC.

– Men til syvende og sist, det som vil gjøre om bøffelen til en ekte okse igjen, er fundamentale faktorer.

Banken tror markedet vil avslutte året på et høyere nivå fra i dag, drevet av faktorer som inntjening, investeringssyklus, finansielle forhold, renter og kunstig intelligens.

– Vi tror at de fundamentale ingrediensene er på plass for at opptrenden skal fortsette, uttaler McGregor til nettstedet.

ØKT UROLIGHET: Bank of America tror på økt volatilitet frem mot presidentvalget i USA i november. Foto: Michael Nagle

Økt volatilitet

– Men det kan bli noen urolige perioder.

Han tror at volatiliteten i markedene vil få seg en oppsving frem mot presidentvalget i november. Fra juli til november kan investorer forvente et svakere marked, tror McGregor, som peker på at markedene vil ta seg opp i november og desember etter valget.

På samme tid advarer han nå sine kunder om å sitte med for mye cash.

De høye rentene har gitt den beste avkastningen på cash på flere år, men med Bank of America som spår rentekutt allerede i september, påpeker han at underinvesteringer også byr på risiko.

– Dersom vi nå får en tilbakegang i markedet, vil vi øyne det som en kjøpsmulighet til våre kunder som ikke har nådd sin målallokering, sier han til nettstedet.