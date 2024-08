For niende dag på rad fortsetter Berkshire Hathaway å selge Bank of America-aksjer.

Konglomeratet, som er basert i Omaha, Nebraska, har solgt 18,4 millioner aksjer i storbanken fra torsdag til mandag for 767 millioner dollar, til en snittpris på 41,65 dollar aksjen. Over de siste ni handelsdagene har Warren Buffetts investeringsselskap kvittet seg med 71,2 millioner aksjer verdt over 3 milliarder dollar.

Etter siste tids nedsalg sitter Berkshire fortsatt på 961,6 millioner aksjer i Bank of America (BofA) til 39,5 milliarder dollar.

BofA er fortsatt selskapets nest største investering etter Apple, men dersom de fortsetter å kvitte seg med aksjer i banken, kan investeringen falle på tredjeplass, bak American Express som for tiden er verdsatt til 37,6 milliarder dollar, skriver CNBC.