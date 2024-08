Et bredt fall i teknologiaksjer tynget Wall Street i forkant av offentliggjøring av kvartalsrapporter for en rekke tungvektere denne uken.

Slik gikk det på New York-børsen tirsdag:

S&P 500 endte ned 0,27 prosent til 5.448.

Nasdaq falt 1,01 prosent til 17.194.

Dow Jones klatret 0,75 prosent til 40.843.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte rundt 0,8 prosent til 4,14 prosent, mens statsrenten med to-års løpetid endte marginalt ned og handles til 4,35 prosent.

Vix-indeksen, og kjent som volatilitetsindeksen, endte opp 3,8 prosent til 17,23.

Travel uke for tungvektere

Disse slipper tallene for andre kvartal denne uken:

Tirsdag: Advanced Micro Devices, Microsoft, Mondelez og Starbucks.

Onsdag: Boeing, Mastercard, ARM Holdings, Kraft Heinz og Meta.

Torsdag: Moderna, Apple, Amazon, Intel og Snapchat.

Fredag: Exxon Mobil og Berkshire Hathaway.

Nedttur for «Magnificent 7»

PayPal la på seg 8,6 prosent etter å ha slått analytikernes profittforventninger for vårhalvåret, samtidig som de hever guidingen for året som helhet.

På nedsiden er blant annet Microsoft som endte ned 0,7 prosent. Selskapet legger frem tallene for andre kvartal etter børsslutt tirsdag. Nesten samtlige av de resterende aksjene i den såkalte «Magnificent 7»-klassen falt også tirsdag.

Nvidia falt 7 prosent og er med det ned rundt 16 prosent den siste måneden - det største fallet månedsvis siden september 2022. Microchip-produsenten handles til 104 dollar aksjen ved stengetid i New York.

Tesla endte ned 4,3 prosent, Meta ned 0,5 prosent, Amazon ned 1,0 prosent, mens Apple falt 0,1 prosent.

Google-eier Alphabet, på sin side, la på seg 0,3 prosent.

Priser inn rentekutt i september

Tirsdag begynte den amerikanske sentralbanken (Fed) sitt to-dagers lange rentemøte. Markedet håper at sentralbanksjef Jerome Powell vil komme til å signalisere timingen og antall rentekutt som er mulig å forvente de kommende månedene. Ifølge CME FedWatch Tool, priser markedet nå inn sjansen for et rentekutt i september til 100 prosent.

«Inflasjonen er på vei nedover, noe som støtter rentekutt fra Fed,» uttaler Seema Shah, sjefstrateg for globale investeringer hos Principal Asset Management, til CNBC.



«Dette, sammen med fortsatt robuste økonomiske utsikter og sterke kvartalsrapporter, bør styrke risikoutsatte eiendeler og føre til en bredere avkastning utover bare teknologi,» legger hun til.