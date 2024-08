AMD: Mer enn doblet inntjeningen på datasentre

Slik gikk det med Advanced Micro Devices i Q2:

Inntjening per aksje endte på 69 cent mot ventet 68 cent dollar.

Inntektene økte til 5,83 milliarder dollar mot ventet 5,72 milliarder dollar.

Nettoresultatet til AMD mer enn doblet seg til 265 millioner dollar, eller 16 cent per aksje, fra 123 millioner dollar, eller 7 cent per aksje, på samme tid i fjor.

Inntektene fra salget av datasentrene suste opp 115 prosent til rekordhøye 2,8 milliarder dollar, mot konsensus på 2,77 milliarder dollar.

Selskapet varsler også at guidingen for omsetningen for inneværende kvartal heves til 6,7 milliarder dollar, mot Wall Streets konsensus på 6,61 milliarder dollar.

Aksjen stiger 5 prosent i etterhandelen.

Hittil i år er AMD-aksjen opp snaue 6 prosent. Det til tross for å være verdens andre største produsent av datasenter-GPU-er etter Nvidia.