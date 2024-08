PE-fondene FSN Capital og Verdane tviholder på milliardprisingen av Active Brands, selv om selskapet tapte 167 millioner kroner i det krevende sportsmarkedet i fjor.

Samtidig som de må pøse inn flere hundre millioner i selskapet, priser de to PE-fondene Active Brands til skyhøye 2,3 milliarder kroner. Til sammenligning har Andresen-familiens Ferd sablet ned verdiene i selskapet bak sportsmerket Swix.

2023 ble et kriseår for Radforsk, som oppretter og investerer i selskaper dedikert til kreftforskning. Fondet tapte 182 millioner kroner, etter et overskudd på 590 millioner året før.

Det kraftige fallet skyldtes kollaps i den børsnoterte porteføljen. Verdien av markedsbaserte aksjer falt med over 200 millioner kroner i løpet av fjoråret.

Treningssenterkjeden Family Sports Club, med mangemilliardær Trond Mohn som hovedeier, håver inn på treningsglade nordmenn.

Inntektene ble økt med hele 64 prosent i fjor, og årsresultatet ble på 44 millioner kroner. Det er første gang på ti år at selskapet gikk med overskudd.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet. Hun foreslår boplikt i Forsvaret, av hensyn til norsk beredskap.

Vi kan gi Senterpartiet et tips: Hvis dette skulle bli innført, vil antallet søkere til Forsvaret gå ned. Mangelen på fagpersonell vil øke. Kaserneliv er ikke familieliv, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Onsdag 31. juli

Resultat pr. 2. kv.:

MPC Energy Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

Årsrapport:

Zenith Energy

Makro:

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner august, kl. 10.00

Japan: Industriproduksjon juni, kl. 01.50

Japan: Detaljhandel juni, kl. 01.50

Australia: Inflasjon juni, kl. 03.30

Australia: Detaljhandel juni, kl. 03.30

Kina: NBS PMI juli, kl. 03.30