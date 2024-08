– Trump vil opprette «Federal Bitcoin Reserve»

I USA holder regjeringen og Fed reserver i blant annet statsobligasjoner, gull, utenlandsk valuta og petroleum.

Tyler Cowen, Bloomberg Opinion-spaltist og professor i økonomi, mener at Donald Trump og finansdepartementet muligens vil opprette statlige reserver i Bitcoin hvis han blir gjenvalgt.

Det finnes allerede et lovforslag om å opprette slike reserver for Bitcoin. Senator Lummis fra Wyoming kom med forslaget og mener finansdepartementet burde holde Bitcoin tilsvarende 67 milliarder dollar med dagens kurser.

Trump støtter forslaget og sier det vil være «en permanent nasjonal eiendel til fordel for alle amerikanere.»

«Aldri selg bitcoinene dine,» sa Trump under et krypto-event tidligere i måneden.

Når burde regjeringer kjøpe Bitcoin?

Cowen mener det er usannsynlig at dette forslaget vil bli vedtatt. Men forslaget reiser spørsmålet: «Under hvilke omstendigheter er det berettiget for regjeringen å kjøpe kryptovaluta?» Noen pensjonsfond i USA kjøper allerede Bitcoin (Wisconsin), mens andre planlegger det (Jersey City).

Argumentasjonen for statlige reserver i Bitcoin underbygges av Cowen med at amerikanske dollar og Bitcoin er på vei til å bli komplementære goder. Land som Argentina og El Salvador, der omstendighetene har ført til at regjeringer hamstrer både dollar og Bitcoin, baner vei for at flere regjeringer kan gjøre det samme.

For mye dollar er bra for krypto

Land er klare over fordelene ved å ha dollarreserver. Men jo fortere «dollarisering» sprer seg, desto mer kan etterspørselen etter kryptovaluta øke, mener Cowen. De positive sidene ved kryptovaluta kan bidra til å nulle ut potensielle risikoer for USA, særlig finansielt. Han trekker frem at hvis noen har som intensjon å svekke USAs evne til å anvende finansielle sanksjoner, er det positivt for krypto. Skulle for eksempel Fed stramme for hardt inn, og land ønsker mer elastiske pengemengder, kan krypto være et godt alternativ.

Hvis USA hadde kjøpt en beskjeden mengde Bitcoin, ville det hjelpe å legitimere eiendelen i et globalt perspektiv. Den langsiktige effekten kunne være å øke etterspørselen etter dollar også, skriver Cowen.