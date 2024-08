Nvidia-rally på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,9 prosent og står i 17.473,26 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 40.779,39 poeng. S&P 500 stiger 1,3 prosent til 5.505,08 poeng.

Oppdatert klokken 17.50: Etter nesten to og en halv times handel har Nasdaq gått opp 2,6 prosent, S&P 500 er opp 1,7 prosent mens Dow Jones klatrer 0,6 prosent.

Det er verdt å merke seg at Nvidia stiger 12,1 prosent etter tirsdagens markante kursfall.



Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,10 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 7,2 prosent til 16,41.

Klokken 20.00 norsk tid kommer en ny rentedom fra den amerikanske sentralbanken, og etter børsens stengetid legger Meta frem sine kvartalstall.

Microsoft

Microsoft faller 1,3 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. IT-giganten kunne vise til et resultat på 22,04 milliarder dollar i andre kvartal, opp fra 20,08 milliarder dollar på samme tid i fjor. Veksten i inntektene fra Azure og andre skytjenester skuffet analytikerne med å øke med 29 prosent i kvartalet, mot ventet 31 prosent.

AMD

Nettoresultatet til AMD mer enn doblet seg til 265 millioner dollar i andre kvartal, eller 16 cent pr. aksje, fra 123 millioner dollar, eller 7 cent pr. aksje, på samme tid i fjor. Inntektene økte til 5,83 milliarder dollar, mens det var ventet en omsetning på 5,72 milliarder dollar. Aksjen stiger 9,3 prosent i åpningsminuttene.

«Advanced Micro Devices leverte overraskende sterke resultater i det nylig avsluttede kvartalet. Resultatsesongen for andre kvartal når sin topp denne uken og forventes å påvirke sentimentet på verdens børser de kommende dagene, spesielt på Wall Street», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

I juni ble det skapt 122.000 arbeidsplasser i privat sektor, viser tall fra ADP Research Institute. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 150.000 forrige måned.