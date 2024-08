Bred oppgang på Wall Street etter rentebeslutning

«Resultatsesongen for andre kvartal når sin topp denne uken og forventes å påvirke sentimentet på verdens børser de kommende dagene, spesielt på Wall Street», skrev Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Kvartalssesong, samt Feds beslutning om å holde styringsrenten uendret, førte til at hovedindeksene på Wall Street endte onsdagens handelsdag i grønt.

Industritunge Dow Jones steg 0,24 prosent til 40.843,06 , mens brede S&P 500 steg 1,58 prosent til 5.522,28. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 2,64 prosent til 17.599,40, hovedsakelig trukket opp av en markant opptur i Nvidia-aksjen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte onsdag på 4,063 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1,7 prosent til 15,98.

Bevegelser

Bland selskapene som la frem tall for andre kvartal er AMD og Microsoft.

Nettoresultatet til AMD mer enn doblet seg til 265 millioner dollar i andre kvartal, eller 16 cent pr. aksje, fra 123 millioner dollar, eller 7 cent pr. aksje, på samme tid i fjor. Inntektene økte til 5,83 milliarder dollar, mens det var ventet en omsetning på 5,72 milliarder dollar. Aksjen steg 4,36 prosent onsdag.

Microsoft falt 1,08 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. IT-giganten kunne vise til et resultat på 22,04 milliarder dollar i andre kvartal, opp fra 20,08 milliarder dollar på samme tid i fjor. Veksten i inntektene fra Azure og andre skytjenester skuffet analytikerne med å øke med 29 prosent i kvartalet, mot ventet 31 prosent.

Det er også verdt å merke seg at Nvidia steg 12,81 prosent etter tirsdagens markante kursfall. Boeing steg også med 2 prosent etter å ha kunngjort en ny konsernsjef. Dette etter å ha rapportert et større tap enn forventet og skuffende inntekter for andre kvartal.

Makro

Det var stor enighet om at Fed ikke ville røre renten i forkant av rentebeslutningen som ble offentliggjort onsdag kveld. Det ble også utfallet.

Ved rentemøtet i juni holdt Fed renten i ro i intervallet 5,25-5,50 prosent. Samtidig trakk Federal Open Market Committee (FOMC) ned sin prognose for rentekutt ut året fra tre til bare ett kutt. Det tidligere varselet om trolig tre kutt var imidlertid svimlende nær to kutt, og det nye varselet var tilsvarende nært to kutt. For 2025 anslo FOMC fire rentekutt.

Fed-sjef Jerome Powell varslet senere på pressekonferansen at dersom inflasjonen fortsetter å avta, kan de øyne rentekutt allerede i september.

Olje og krypto

WTI-oljen steg 4,88 prosent til 78,38 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent Spot endte opp 2,84 prosent til 81,35 dollar fatet.

Bitcoin falt 1,25 prosent til 65.345,3 dollar pr. coin. Ethereum falt 0,3 prosent til 3.021,98 pr. Ethereum.