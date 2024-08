Bill Ackman trekker tilbake børsnotering

Hedgefondsforvalteren Bill Ackman har trukket tilbake børsnoteringen av det lukkede amerikanske fondet Pershing Square, etter tilbakemeldinger fra investorer, melder CNBC.

«Vi vil komme tilbake med informasjon når vi er klare til å lansere en revidert transaksjon», skriver Ackman.

De siste to ukene har verdsettelsen på børsnoteringen blitt redusert to ganger. Den originale summen lå på 25 milliarder dollar, senest to dager siden har den blitt redusert til 2 milliarder dollar.

Ved utgangen av juni hadde Pershing Square 18,7 milliarder dollar i verdier. Mesteparten av pengene var i Pershing Square Holdings, et lukket fond som handles i Europa.

Roligere tilnærming

Ackman grunnla fondet i 2004. Fondet startet som en aktivistinvestor og var kjent for tøffe kamper med selskaper, inkludert Herbalife i 2013. I 2022 skiftet Pershing Square gir, og valgte en roligere tilnærming som innebar å jobbe med ledelsen bak kulissene.

Pershing Square ønsker nå å ta store minoritetsandeler i selskaper som det mener er for billig. I første kvartal inkluderte Pershings portefølje blant annet Chipotle, Hilton, Alphabet og Universal Music Group.

I samme rapport publiserte Pershing Square Holdings en gjennomsnittlig årlig avkastning på 31,2 prosent de seneste fem årene, nesten dobbelt så mye som S&P 500s avkastning på 15,7 prosent i samme periode.

Pershing Square forvaltet omtrent 16,3 milliarder dollar ved utgangen av april.