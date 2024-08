Konsernsjef i Aker Horizons, Kjell Inge Røkkes sønn Kristian Røkke, har fått utbetalt nesten maksimal bonus samtidig som aksjonærene i selskapet har tapt kjempeverdier.

Et bonusprogram skulle sette Røkke junior i samme båt som aksjonærene, men mens aksjonærene har tapt 93 prosent, har Røkke fått utbetalt over 10 millioner kroner i bonus.

Anton Sport-sjefen Morten Borgersen er blitt styrtrik på Bjørn Rune Gjelsten.

Han solgte halvparten av aksjene sine i sportskjeden til Gjelsten for 60 millioner kroner. Den andre halvparten er blitt et eventyr verdt opptil 150 millioner, etter at omsetningen ble nær doblet i fjor, til 1,5 milliarder kroner.

Øystein Stray Spetalen og Kjell Inge Røkke henges ut som sjarlataner i en investorkåring.

Det er aksjeinvestor Lars Brandeggen som adresserer det han kaller «sjarlatanselskaper» på Oslo Børs. Han driver investortjenesten Xtrainvestor, og har avholdt en avstemning om hvilke aksjer følgerne hans synes fortjener å være med i en «sjarlatanportefølje».

I toppen av kåringen er Spetalen-selskapet Saga Pure, foran Røkkes Aker Carbon Capture.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om styringsrenten. Det kraftige fallet i kronekursen har forsterket vår tro på at sentralbanksjef Ida Wolden Bache ikke tenker på rentekutt.

Det er mer sannsynlig at styringsrenten skal opp. Vi er faktisk kommet i en situasjon der kronekrasjet bare kan reddes av en renteøkning, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Obos boligpriser juli

Norge: K2 juni, kl. 08.00

Norge: DNB PMI industri juli, kl. 10.00

Australia: PMI industri juli endelig, kl. 01.00

Japan: PMI industri juli endelig, kl. 02.30

Australia: Handelsbalanse juni, kl. 03.30

Kina: Caixin PMI industri juli, kl. 03.45

Russland: PMI industri juli, kl. 08.00

UK: Nationwide boligpriser juli, kl. 08.00

Sverige: PMI industri juli, kl. 08.30