ECIT kunngjør torsdag at Olympus BidCo, et selskap opprettet av det britiske fondet TowerBrook, har lagt inn bud om å kjøpe alle B- og C-aksjer i ECIT. TowerBrook er tidligere spunnet ut fra Soros Fund, hvor George Soros er grunnlegger.

Prisen pr. ECIT-aksje vil være 10 kroner, som priser selskapet til 4,65 milliarder kroner. Dette representerer en 34 prosent premie mot sluttkursen 31. juli.

Tilbudet gjennomføres hvis minst 90 prosent av aksjonærene aksepterer det. Peter Lauring, Mikkel Walde og Klaus Jensen i ECIT har sammen med tre andre storaksjonærer, som til sammen kontrollerer rundt 60 prosent av stemmerettene og rundt 27 prosent av aksjekapitalen, akseptert budet.

Styret mener budet er i ECITs og aksjonærenes beste interesse.

Rollover

En betingelse er at aksjonærer i ECIT kan bytte aksjene sine mot nyutstedte aksjer i morselskapet til TowerBrook.

Store aksjonærer kan tegne nye aksjer i morselskapet for minimum 100.000 euro. Kort sagt betyr dette at ECITs største aksjonærer vil bli bedt om å bytte sine aksjer i ECIT med aksjer i morselskapet til Olympus BidCo, i stedet for å selge dem direkte til britene.

Totalt må 46,7 prosent av aksjekapitalen i ECIT (2,175 milliarder kroner) være med i rolloveren.

Det blir også inngått en ny gjeldsfasilitet som skal finansiere tilbudet.

– Det har vært en glede

Peter Lauring, adm. direktør og grunnlegger av ECIT, kommenterer: «Det har vært en glede å oppleve ECIT vokse som et børsnotert selskap siden 2021.»

Joseph Knoll, adm. direktør i TowerBrook, kommenterer: «Vi er glade for å samarbeide med ECITs grunnlegger, Peter Lauring, og ledelsesteamet for å frigjøre selskapets neste vekstfase. Vi har fulgt den imponerende utviklingen av denne virksomheten i flere år, ettersom den har vokst til å bli en ledende aktør i det nordiske markedet. Vi ser frem til å støtte ledelsesteamets vekstplaner, med full tilgang til TowerBrooks globale plattform.»