Meta-rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 17.648,53 poeng mens Dow Jones stiger 0,4 prosent til 41.020,38 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.543,33 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,02 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,8 prosent til 16,23.

– Vi tror ikke en kraftig korreksjon i aksjemarkedet står umiddelbart foran oss, men risikoen har økt betydelig, og vi tror høsten kan bli utfordrende, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

Meta

Facebook-eier Meta la frem tall for andre kvartal etter børsslutt onsdag kveld, noe som sender aksjen opp 9,9 prosent i torsdagens handel.

Selskapet omsatte for 39 milliarder dollar i andre kvartal, mot 32 milliarder dollar samme periode i fjor. Dette gir en omsetningsvekst på 22 prosent. Ifølge CNBC var det ventet en omsetning på 38,31 milliarder dollar. Meta fikk et resultat pr. aksje på 5,16 dollar, mens analytikerne ventet en inntjening på 4,73 dollar pr. aksje.

Fed

«Det ble langt på vei som ventet fra Fed på rentemøtet i går. Styringsrentene holdes uendret, som ventet av markedet og et samlet analytikerkorps. Det gjøres flere mindre endringer i pressemeldingen for å ta høyde for at sysselsettingsveksten ikke stiger like raskt lenger, at ledighetsraten har steget noe mer og at inflasjonen har nærmet seg målet», skriver DNB Markets i en rapport.

Risikobildet er mer balansert, og sentralbanksjef Jerome Powell sa at rentekutt kunne bli aktuelt i september.

«Men det er fortsatt slik at Fed må bli enda tryggere på at inflasjonen nærmer seg inflasjonsmålet på varig basis før man er rede til å kutte renten, og denne formuleringen trodde mange Fed ville endre i går», skriver DNB Markets.

Makro

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalt jobless claims, endte på 249.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 236.000 søkere.