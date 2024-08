Torsdag endte med en bred nedgang for Stockholmbørsen, der referanseindeksene OMXSPI og OMXS30 hadde sin verste børsdag hittil i 2024.

Begge falt henholdsvis med 2,1 og 2,4 prosent etter fire dager med oppgang på tampen av juli måned.

Nedgangen kom etter svake tall for europeiske innkjøpssjefers forventningsindeks (Purchasing Manager Index), som viste en nedgang fra 46,1 i juni til 45,6 i juli. Avlesninger under 50 indikerer en nedgang i aktiviteten.

Også PMI-tall fra USA viste en betydelig nedgang, der innkjøpsaktiviteten krympet fra 48,5 i juni til 46,6 i juli - den største nedgangen siden november 2023.

– Sensitivt

– Børsen reagerer veldig på PMI-tallene for produksjonsindustrien, som var klart dårligere enn antatt, sier Lars Söderfjell, aksjesjef i Ålandsbanken, til Dagens Industri, som utdyper at det er forståelig med store børsfall i Sverige, som følge av svake PMI-tall, ettersom den svenske børsen er særlig industritung.

– Vi og mange andre hadde nok forventet å se en stabilisering i juli sammenlignet med tidligere, men økonomien og etterspørselen ser ut til å ta enda et skritt i feil retning basert på målingene som er gjort, og det er selvsagt ikke et godt tegn for sykliske selskaper, sier Söderfjell videre.



Av svenske selskaper falt Electrolux 3,6 prosent, ABB 3,3 prosent og eiendomsselskapet SBB over 5 prosent. Blant torsdagens få og knappe vinnere, finner vi blant annet Astra Zeneca som steg 0,9 prosent og Ericsson som klatret 0,1 prosent.

Nedgang i Europa

Ut i Europa var torsdagens lesning også ikke noe særlig lystig. Britiske FTSE-indeksen falt med 1,01 prosent, mens Frankfurter-børsen DAX, falt med 2,3 prosent. Euronext Paris falt med 2,14 prosent, mens den brede samleindeksen for Europa, Stoxx 600, falt med 1,3 prosent.

Det eneste lyspunktet blant de toneangivende europeiske børsene var den Zürich-børsen i Sveits som steg med 0,29 prosent.

Oslo børs falt torsdag 0,5 prosent.