Snap Inc. straffes over 20 prosent i etterhandelen etter å ha lagt frem tall for andre kvartal.

Dette tallene for Q2 brutt ned:

Justert inntjening pr. aksje: 0,02 dollar pr. aksje mot ventet 0,02 dollar pr. aksje.

Inntekter: 1,24 milliarder dollar mot forventet 1,25 milliarder dollar.

Salgsinntektene for Q2 økte med 16 prosent fra 1,07 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Globale daglige aktive brukere endte på 432 millioner mot ventet 431,1 millioner, mens global gjennomsnittlig inntekt pr. bruker endte på 2,86 dollar mot ventet 2,91 dollar.

– Vårt felleskap vokste til å nå mer enn 850 millioner månedlige aktive brukere i Q2, med mer enn 11 millioner Snapchat+-abonnenter,” sa Snap-sjef Evan Spiegel i en uttalelse.

Svak guiding for Q3

Samtidig leverer Snap svak guiding for kommende kvartal der selskapet estimerer at inntektene for Q3 vil lande et sted mellom 1,335 og 1,375 milliarder dollar. Dette mot analytikernes estimat på 1,36 milliarder dollar.

I 2022 debuterte Snap med sin Snapchat+-tjeneste som skulle gi nye inntektskilder til medieplattformen. I 2023 annonserte selskapet at den nye «VIP»-tjenesten håvet inn 249 millioner dollar.