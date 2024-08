Den norske vekstraketten Appear gjør gull av OL-produksjon. Selskapet skal være én av to norske leverandører av viktig teknologi til TV-sendingene fra sommerlekene i Paris.

Selskapet har hatt en voldsom vekst de seneste årene, og i fjor økte inntektene med over 100 millioner til 418 millioner kroner. På eiersiden er blant andre Arne Græe, som også er investor i Nordic Semiconductor.

Les også Norsk vekstrakett gjør gull av OL-produksjon Norske selskaper står bak kjernesystemet som distribuerer TV-bilder fra OL. – Vi er det raskest voksende selskapet globalt i denne bransjen, sier Thomas B. Jørgensen i Appear.

Konsernsjef Kristian Røkke og finansdirektør Nanna Tollefsen i Aker Horizons sitter igjen med milliongjeld etter å ha kjøpt aksjer i selskapet for millioner av kroner, med lån fra selskapet.

Røkke kjøpte aksjer for 25 millioner og Tollefsen for 5 millioner, med lån på 10 og 3 millioner kroner. Tapene deres dekkes imidlertid av bonuser fra selskapet.

Les også Millionlån til feilslått aksjekjøp Kristian Røkke og Nanna Tollefsen kjøpte Aker Horizons-aksjer for millioner med lån fra selskapet, og sitter igjen med milliongjeld. Men tapene dekkes av bonuser fra selskapet.

Nordlaks Havbruk tjente 384 millioner kroner før skatt i fjor, men skatteregningen ble på 548 millioner. Det utgjør en skattebombe på hele 143 prosent.

Dermed tapte selskapet 164 millioner i fjor. Eirik Welde, konsernsjef i Nordlaks, sier staten rett og slett konfiskerte de verdiene som var skapt før innføringen av grunnrenteskatt.

Les også Skattebombe på 143 prosent Nordlaks-datterselskap lå an til å ende fjoråret i pluss. Skatteregel sørget for dundrende underskudd.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Donald Trump. Han hevder Joe Biden og Kamala Harris har ødelagt den amerikanske økonomien med høy inflasjon. Men i januar var prisveksten bare 2,4 prosent, og nå ligger den trolig mellom 3 og 4 prosent.

Økonomien er så godt under kontroll at sentralbanken onsdag kunne fortelle at varslede rentekutt ble utsatt. Donald Trump kan ikke nok, skriver Hegnar.

Les også Det rabler for Donald Trump

Finanskalender

Resultat pr. 2. kv.:

Pryme

Makro:

Norge: Nav registrert ledighet juli, kl. 10.00

Sveits: Inflasjon juli, kl. 08.30

Frankrike: Industriproduksjon juni, kl. 08.45

Spania: Arbeidsledighet juli, kl. 09.00

Sveits: PMI industri juli, kl. 09.30

Italia: Industriproduksjon juni, kl. 10.00

Italia: Detaljhandel juni, kl. 11.00

USA: Non-farm payrolls juli, kl. 14.30

USA: Arbeidsledighet juli, kl. 14.30

USA: Industriordrer juni, kl. 16.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

FAO: Matprisindeks juli, kl. 10.00

Utenlandske:

ExxonMobil

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, SSB, selskapene