Scatec har signert en avtale med Stanlib Asset Management om å selge deler av sitt eierskap i solkraftverkene Kalkbult, Linde og Dreunberg i Sør-Afrika, fremgår det av en børsmelding fredag morgen.

Salgsprisen er på 50 millioner amerikanske dollar, tilsvarende 540 millioner kroner.

DNB-Markets skriver i en fersk rapport at salgsprisen er omtrent 30 prosent under analytikernes verdivurdering.

«Vi forstår imidlertid at det kan være noen muligheter etter utløpet av kraftavtalene som kan øke verdien for Scatec. Inkludert dette, mener vi verdien kan være nærmere (men fortsatt under) verdien som er inkludert i vår NAV», skriver Helene Kvilhaug Brøndbo.

Meglerhuset påpeker at den lave transaksjonsverdien kombinert med usikker verdiskapning legger til grunn for en negativ kursreaksjon i dag.

– Verdiskapende transaksjon

Scatec eier i dag omtrent 46 prosent av Kalkbult og 44 prosent i Linde og Dreunberg solkraftverk. Transaksjonen vil bli utført gjennom en to-trinns prosess, hvor Scatec vil selge ned til om lag 13 prosent i Kalkbult og 12 prosent i Linde og Dreunberg.

Den første fasen av transaksjonen er anslått å avsluttes i andre halvdel av 2024 og andre fase i første halvår 2025.

– Transaksjonen viser fortsatt at vi fortsetter å implementere vår strategi om å resirkulere kapital til nye investeringer i fornybar energi. Vi er veldig fornøyd med å sikre en verdiskapende transaksjon og er trygge på at STANLIB, som har vært investert i eiendelene siden starten, vil være en solid majoritetseier av eiendelene fremover, sier konsernsjef Terje Pilskog i Scatec.