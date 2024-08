Tidligere Glencore-topp siktet for korrupsjon

Beard og fire andre tidligere ledere er siktet for å ha betalt bestikkelser etter en langvarig etterforskning av påstander om korrupsjon melder Financial Times. Ifølge påtalemyndighetene skal Beard ha betalt bestikkelser i Nigeria og Kamerun i perioden fra 2007 til 2014. To av de andre tiltalte er også siktet for dokumentforfalskning.

Beard ledet oljedivisjonen til Glencore fra 2007 til 2019 når han pensjonerte seg. Når selskapet gikk på london-børsen i 2011 ble han milliardær og han er den mest profilerte råvaretraderen som er siktet for korrupsjon i Storbritannia.

Beard ble siktet sammen med de tidligere kollegene Andrew Gibson, Paul Hopkirk, Ramon Labiaga og Martin Wakefield i forbindelse med oljekontrakter tildelt Glencore, sa SFO som tilsvarer økokrim torsdag.



SFO startet etterforskningen i 2019 etter påstander om bestikkelser knyttet til selskapets kontor i Vest-Afrika, som handler råolje over hele kontinentet.

Glencore ble grunnlagt i 1974 av Marc Rich, allment sett på som gudfaren av den moderne råvarehandelsindustrien. Rich flyktet til Sveits da han ble stilt overfor amerikanske anklager i 1983 for handel med Iran.

Selskapet er basert i Sveits, men børsnotert i London og har gruver og handel over hele verden. Financial Times skriver at Glencore lenge har vært under oppsyn på grunn av deres aktiviteter rundt om i verden og anklagene er de siste i en rekke saker som etterforskes av europeiske og amerikanske påtalemyndigheter mot råvareselskaper.

I 2022 erkjente Glencore seg skyldig i korrupsjonsanklager i Storbritannia og USA og betalte da bøter på rundt 1,5 milliarder dollar over bestikkelser i land som Brasil og Kongo.