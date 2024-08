Investorene lastet opp med aksjer

Juli var en måned preget av store kursutslag på Oslo Børs etter at flere selskaper leverte sine regnskapstall. Nordnets kunder brukte anledningen til å vekte seg opp i aksjer. Private investorer hos Nordnet omsatte aksjer for 19 milliarder kroner i juli, og det ble nettokjøpt aksjer for 720 millioner kroner.

Børsmåneden var også vært preget av resultatfremleggelse fra flere av verdens største selskaper, i tillegg til en svakere oljeprisutvikling som en konsekvens av at kinesisk økonomi stadig leverer svakere vekst enn ventet.

Svakere oljepris

– Oljeprisen har vært veldig svak gjennom juli måned i lys av et svakere Kina. Markedet bekymrer seg nå for om OPEC vil øke produksjonen til tross for svakere etterspørsel enn normalt i verden. Dette har bidratt til å sende oljeprisen ned fra 85 dollar fatet til 79-80 dollar fatet, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Nordnet- kundene brukte måneden til å selge oljeservice og bank, samtidig som de kjøpte seg opp i olje og råvareprodusenter.

– Selv om oljeprisen har vært svak, har Vår Energi levert veldig gode regnskapstall og CEO gikk langt i å love økte utbytter fremover. Dette satt våre kunder pris på og har kjøpt seg kraftig opp i aksjen gjennom juli måned, sier investeringsøkonomen.

Aksjer i fokus

De mest kjøpte aksjene hos Nordnet i juli var Vår Energi, Norwegian, Protector Forsikring, Paratus Energy Services og Equinor, mens de mest solgte aksjene var TGS, DNB, Kitron, Aker Solutions og Elkem.

– Kitron leverte bedre enn ventet og fikk veldig godt betalt under sin regnskapsfremleggelse tidligere i juli. Her tror jeg mange av kundene så sitt snitt til å selge unna aksjer for å sikre litt gevinst, sier Johannesen.