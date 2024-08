Lav jobbvekst i USA

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 114.000 stillinger i juli, viser amerikanske statistikkmyndigheters månedlige arbeidsmarkedsrapport fredag.

På forhånd var det ventet 175.000, mens den forrige målingen havnet på 206.000.

Non-farm payrolls er avgjørende for de økonomiske utsiktene, spesielt ettersom markedene er blitt mer bekymret. Michael Hartnett, direktør i Bank of America, sier at risikoen for en hard landing «tydeligvis øker.»

Arbeidsledighet-raten for juli steg til 4,3 prosent, over forventingen på 4,1 prosent.

Den gjennomsnittlige timelønnen i USA økte 0,2 prosent fra juni, under forventingene på 0,3.

Flere svakheter i arbeidsmarkedet

Etter torsdagens nøkkeltall om amerikanske arbeidsledighets-ytelser, som økte til en 11-måneders topp forrige uke og bidro til å øke rentekuttforventningene samt resesjonsfrykten, er dagens rapport spesielt viktig.

Videre viste gårsdagens datapunkter at førstegangssøknader som søkte statlige arbeidsledighetsytelser økte med 14.000 til sesongjusterte 249.000 for uken som endte 27. juli, det høyeste nivået siden august i fjor.