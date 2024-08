Oslo Børs falt kraftig etter resesjonsfrykt i USA

Fredag ble blodbad for flere markeder rundt om i verden.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,9 prosent til 1.408,88 poeng. Nikkei-indeksen var dagens største taper og hadde sin dårligste dag siden Black Monday i 1987.

Nasdaq var ned 3,1 prosent da Oslo Børs stengte.

Resesjonsfrykt

Spørsmålet om sentralbanken i USA har vært for treg med å kutte renten, noe som kan føre til at økonomien ender opp i en resesjon, har vært kritisk de siste handelsdagene.

Dagens urovekkende svake «non-farm payrolls», hvor det ble skapt 114.000 jobber i USA i juli, mot ventet 175.000, styrket resesjonsfrykten ytterligere. Dermed priser markedet snart inn fire amerikanske rentekutt i år.

Oljeprisen falt kraftig på nyheten. Brent-kontrakter ble handlet i pluss eller rundt flatt store deler av dagen, men endte ned 3,3 prosent til 76,91 dollar da børsen stengte, langt under prisen ved børsslutt torsdag på 81,27 dollar.

«Man har en idé om at det nå begynner å gå mye dårligere, og det gir behov for å kutte renten mye,» sa sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

«Dette har vært den mest volatile resultatsesongen siden finanskrisen,» skrev Goldman Sachs-direktør Brian Garrett.

Alt falt

Alle sektorer på Oslo Børs stengte i rødt, unntatt telekommunikasjon og Telenor.

Blant tungvekterne falt Equinor 1,8 prosent til 285,00 kroner. DNB endte ned 2,3 prosent til 218,50 kroner, Aker BP falt 3,5 prosent til 253,00 kroner, og Kongsberg Gruppen falt 4,2 prosent til 1.039 kroner.

Shipping-indeksen falt 5,7 prosent. Bilfraktrederiene Wallenius Wilhelmsen og Höegh Autoliners falt henholdsvis 8,6 og 7,6 prosent. Frontline endte ned 5,7 prosent til 251,90 kroner.

Teknologi-indeksen endte ned 4,8 prosent. Crayon-aksjen falt 11,6 prosent til 115,00 kroner. Nordic Semiconductor falt 9,3 prosent til 128,05 kroner.

DOF falt 6,1 prosent til 106,20 kroner, og Nykode Therapeutics endte ned 7,7 prosent til 13,70 kroner.

Scatec meldte at de solgte deler av et solanlegg i Sør-Afrika for 50 millioner dollar. Aksjen falt 3,5 prosent til 86,85 kroner.

Gruveselskapet Akobo Minerals kunngjorde at de vellykket hadde startet produksjon av gullkonsentrat i Segele-anlegget. Aksjen steg 13,6 prosent til 2,50 kroner.