Har dumpet halvparten av Apple-aksjene

Warren Buffetts Berkshire Hathaway dumpet nesten halvparten av aksjene i Apple forrige kvartal. Det skriver CNBC.

Berkshire avslørte nylig gjennom den andre kvartalsrapporten at beholdningen i iPhone-produsenten var verdsatt til 84,2 milliarder dollar ved slutten av andre kvartal, noe som antyder at de har solgt mer enn 49 prosent av aksjene. Selv etter salget er Apple den klart største posisjonen i Bershire.

I første kvartal solgte Buffett 13 prosent av aksjene i Apple, og uttalte under Berkshires årlige møte i mai at det var av skattemessige årsaker. Han sa at å redusere posisjonen vil være gunstig for Berkshires aksjonærer på lang sikt dersom myndighetene øker skatten på kapitalgevinster for å kompensere for stigende budsjettunderskudd.

Dumpet aksjer i andre kvartal

Historisk har Buffett holdt seg unna teknologiaksjer før han begynte å kjøpe aksjer i Apple. Berkshire begynte å kjøpe aksjen i 2016, og Buffett har i senere tid økt posisjonen og han har omtalt Apple som den nest viktigste posisjonen etter en klynge av forsikringsselskaper.

Det er ikke bare Apple Buffett selger seg ned i. Han har også begynt å selge seg ned i det som er den nest største posisjonen, nemlig Bank of America og skal ha solgt aksjer verdt 3,8 milliarder dollar.

Totalt viste rapporten at Buffett dumpet aksjer i forrige kvartal.