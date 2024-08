UBS om Japan: – Som å fange en fallende kniv

Å gå inn i det japanske markedet nå er som å fange en fallende kniv, mener forvalter Kelvin Tay i UBS Global Wealth Management ifølge CNBC.

De japanske børsene Nikkei 225 og Topix falt kraftig mandag morgen. Begge falt over 12 prosent.

«Den eneste grunnen til at det japanske markedet har vært så sterkt de siste to årene, er fordi den japanske yenen har vært veldig, veldig svak. Når det snur, må du trekke deg ut, og jeg tror de alle trekker seg ut nå som et resultat av det», sa han ifølge CNBC.

Yen-kursen har falt mye de siste årene, og i juni nådde den det laveste nivået mot dollaren siden 80-tallet. Etter Japans rentemøte i forrige uke styrket imidlertid kursen seg kraftig som følge av at Bank of Japan jekket opp styringsrenten til «omtrent» 0,25 prosent.

Les også Japan griper inn for å redde yen-kursen Japanske myndigheter har den siste måneden støttet yen-kursen med valutakjøp tilsvarende 5,5 billioner yen, eller nær 400 milliarder kroner.

En sterkere yen legger press på de japanske aksjemarkedene, der mange av selskapene opererer i eller eksporterer varer til utlandet.

Venter høyere renter

Den japanske sentralbanksjefen Kazuo Ueda har en haukete tilnærming til rentebanen i landet, og sa under rentemøtet forrige uke at rentene skal heves ytterligere hvis økonomien og prisene øker i tråd med prognosene.

Han la videre til at det fremdeles var et godt stykke igjen før styringsrenten når et nøytralt nivå som verken kjøler ned eller overoppheter økonomien.

CNBC skriver at yen har en ekstra stor påvirkning på aksjemarkedene på grunn av noe som heter «yen carry trade». Da yenen var svak og rentene fra den japanske sentralbanken lå på null eller i minus, lånte investorene i yen for å få bedre avkastning på investeringene.

Les også Markeder i opprør Hedgefond elsker billige lån fra Japan. Intervensjoner har styrket yen med 10 prosent og gitt krav om inndekningssalg i alle risikomarkeder

For eksempel kunne en investor låne yen til nullrente i Japan, og deretter investere pengene i USA, som hadde en rente på over 5 prosent ved starten av året.

Yen omsettes mandag morgen til om lag 141,70 yen pr. amerikansk dollar, eller 12,74 norske kroner.