Sissener om uroen

Jan Petter Sissener, som er adm. direktør, porteføljeforvalter og hovedeier i Sissener AS, delte mandag innsikter om den globale børsuroen i Finansavisens Børsmorgen.

«Sist vi så noe lignende var i 1987 [Black Monday]. La de som har høy belåning avvikle posisjonene sine, så kan resten kjøpe billige aksjer», sier Sissener.

«Nå får vi kjenne på rentehevingene, også her hjemme.»

«Keep calm and carry on, så lenge du sitter i ordentlige aksjer,» sier Sissener. Han peker på at shipping sannsynligvis vil få ekstra juling i dag, siden det er mye belånte penger i sektoren.

USA

For en måned siden var det ikke snakk om rentekutt i år, nå er det kanskje snakk om fire, sier Sissener.

Ifølge Bloomberg tror markedet på et ekstraordinært kutt, rundt 60 prosent sannsynlighet for ett kutt på 25 basispunkter, innen en uke. Det er også priset inn hele fem kutt nå.

Endringen fra Biden til Harris, ser mange på som positivt, forteller han. Trump er ikke bra for globale markeder, men bra for amerikanske mid-cap-selskaper som vil dra nytte av hans politikk.

Resultatsesongen har vært asymmetrisk denne runden. Selskapene har stort sett levert greie tall, men har guidet svakt.

Norge

Sissener forteller at Norge AS har store aktiva/reserver på bok, men hvis man neddiskonterer fremtidige skatteinntekter, spøker det for «verdens rikeste land», som mange hevder vi er.

Laksenæringen har han og fondet solgt seg ut av. Han ser ingen/lite triggere for oppsiden. Landbasert oppdrett kan utgjøre en trussel mot Norge, og han tror det er sannsynlig med lavere laksepriser fremover.

Olje og strøm

Oljepriser reflekterer ikke en langvarig konflikt/krig mellom Iran og Israel. Olje er ikke en mangelvare i dag, men det kommer til å bli det. Energietterspørselen vokser eksponentielt.

Strømnettet i Europa må oppgraderes. Veksten i etterspørselen til strøm er ikke reflektert i kursen til nettverkselskapene.

«De må gjøre kjempeinvesteringer i et 40 år gammelt nettverk. Alt skal elektrifiseres, og da må du ha enda sterkere overføringsnett.»