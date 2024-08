Kredittmarkedet viser svakhetstegn

Noe av det første som begynner å bevege seg når det oppstår svakheter i markedet, er CDS-kontrakter (credit default swaps), eller kreditt-tapsforsikring, delvis fordi obligasjoner kan ta lengre tid å selge enn andre aktiva.

Eier man CDS på en obligasjon, overfører man kredittrisikoen til en annen part i bytte mot å betale en premie, slik at man mottar kompensasjon ved en kreditthendelse som mislighold, konkurs eller restrukturering.

Store bevegelser

Den amerikanske CDS-indeksen hadde fredag sitt høyeste volum på rundt fem måneder, ifølge data hentet av Bloomberg. Den europeiske CDS-samleindeksen var også travel, men volumene var relativt høye tidligere i sommer da Macron utlyste et nytt valg.

Indeksen for CDS-er knyttet til europeiske junk-ratede obligasjoner steg til hele 355 basispunkter, det høyeste siden desember. Dermed må man betale 3,55 prosent av obligasjonen i CDS-premie for å forsikre seg.

For investment-grade steg CDS-spreaden med 6 basispunkter til 66,8 punkter, det høyeste nivået siden november.

Svakheter i kvartalsrapporter

Selskapene i USA ligger an til å ha den laveste «inntjeningsoverskridelse» mot forventningene siden 2022, ifølge Bloomberg. For de europeiske selskapene har resultatene vært omtrent 1,2 prosent under analytikernes prognoser for andre kvartal.

«Når volatiliteten øker, er den vanlige effekten at folk sikrer seg ved å bruke den likvide CDS-indeksen og deretter selger sine obligasjoner senere,» sa Matt King, grunnlegger av forskningsfirmaet Satori Insights.

«Det er et syklisk tema til det som ikke har vært til stede før. Det illustrerer at risikoens balanse trolig skifter fra for varmt, høyere renter mot for kaldt, lavere renter,» sa Viktor Hjort, global leder for kredittstrategi og deskanalytikere for BNP Paribas.