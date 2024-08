Hvor er bunnen på Oslo Børs denne gangen?

Hovedindeksen på Oslo Børs falt på det meste 4,4 prosent, fra 1.408,88 til 1.347,42 mandag formiddag. Nedgangen fra all-time high intradag sist torsdag var da på 8,2 prosent. Etter det har Oslo Børs hentet seg litt inn igjen, men fortsetter å teste den tekniske støtten på 1.370-nivået og 200 dager glidende gjennomsnitt.

Den tekniske støtten på 1.400-, 1.391- og 1.376-nivået er brutt. I tillegg ble den tekniske støtten på 1.363- og 1.350-nivået punktert.

OSLO BØRS: Mandag var hovedindeksen på det meste ned 8,2 prosent fra toppen sist torsdag. Chart: Tradingview / Finansavisen

Den tekniske støtten på 1.370-nivået testes mandag ettermiddag. Slutter hovedindeksen under vil det kunne åpne for videre fall tirsdag. Da kommer de neste tekniske støttenivåene på 1.363-nivået, på 1.350-nivået, på 1.339-nivået, på 1.323-nivået og 1.307-nivået. Brudd på ett nivå, og slutt under, kan åpne for fall til neste nivå. Og skal bunnen i den stigende trenden testes, kommer den i området 1.307 til 1.293 - ned 11,9 prosent fra toppen på torsdag.

Ved eventuelle korreksjoner opp er det teknisk motstand på 1.376-nivået og mer opp mot 1.391- og 1.400-nivået.

RSI testet den fallende trendlinjen i RSI-chartet i forrige uke, men det stoppet med en ny punktering. Det samme skjedde 22. juli. Da også snudde hovedindeksen ned igjen torsdag og fredag. Denne gangen smalt imidlertid RSI også ned gjennom 50-nivået og punkterte i tillegg den positive undertonen. Det var to klare svakhetstegn.

RSI begynner å nærme seg et oversolgt område, noe som kan åpne for korreksjoner opp igjen i begge chartene. Så lenge den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet fortsetter som nå, kan eventuelle rekyler opp bli forbigående.

For å snu den negative tendensen må RSI bryte tilbake over 50-nivået og den fallende trendlinjen i RSI-chartet.

SHIPPINGINDEKSEN: Den stigende trenden og 200 dagers glidende gjennomsnitt er blitt punktert mandag. Det er litt teknisk støtte på dagens nivå rundt 389. Neste tekniske støtte kommer på 371-nivået og i området fra 353- til 325. Chart: Tradingview / Finansavisen

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.