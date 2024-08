Kronen faller – storbank ser eurokurs over 13

Norske kroner har falt fire handelsdager på rad, målt mot euroen. Mandag er fallet over 1,3 prosent, og over 1 prosent mot dollaren. Risk off-stemningen preger kronen, mener Citigroup. Storbanken rykket ut på fredag med en saftig anbefaling til fordel for euro.

Lav risikovilje = lav krone

Ifølge Citi var den nyeste triggeren den urovekkende svake jobbrapporten i USA. Sentimentet burde gi medvind for høy-beta-valutaer, som har en tendens til å svinge mer i forhold til andre, særlig i et landskap der «dårlige nyheter betyr dårlige nyheter».

Citi anbefalte EUR/NOK på 11,9175-nivået på fredag, og anbefaler å holde frem til 13,18 med stop-loss på 11,65. I skrivende stund er kursen for en euro 12,092.

Råvarevaluta...

Banken argumenterer for at sykliske råvarevalutaer, som kronen, står overfor utfordringer ettersom den globale produksjons-PMI falt under 50 forrige uke. Videre skriver de at Brent-oljen sliter, og er et stykke under 200-ukers glidende gjennomsnitt.

Fra rapporten skriver de at Norges Bank forblir relativt haukete, med bare 18 basispunkters renteendring i år [45 basispunkter (!) i dag]. Videre hevder de at tradere snart kan begynne å forvente flere kutt på grunn av økt bekymring for global vekst. Dette var en nokså god spådom, kun over helgen.