Seadrill tjente over 2,5 milliarder

Seadrill fikk et driftsresultat på 288 millioner dollar i andre kvartal 2024, sammenlignet med 109 millioner dollar i andre kvartal 2023, ifølge selskapets kvartalsrapport mandag kveld.

Samlede driftsinntekter ble 375 millioner dollar i perioden, mot 414 millioner dollar i fjor, hvorav kontraktsomsetningen utgjorde 267 millioner dollar. Før skatt satt riggselskapet igjen med 256 millioner dollar, mot 107 millioner dollar i samme periode året før.

Ifølge Bloomberg-konsensus var det ventet driftsinntekter på 359 millioner dollar og et resultat før skatt på 56 millioner dollar.

Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 133 millioner dollar, med en justert EBITDA-margin på 35,5 prosent.

Analytikerne ventet på forhånd justert-EBITDA på 97 millioner dollar.

– Vi fortsetter å dra nytte av en høyt standardisert flåte strategisk plassert i fordelaktige geografiske områder, en sterk balanse, et disiplinert ledelsesteam, og en jakt på operasjonell dyktighet som gjør at vi kan levere på vårt løfte om sikre, effektive operasjoner til fordel for alle våre interessenter, sier konsernsjef Simon Johnson i kvartalsrapporten.

Seadrill (Mill. USD) 2.kv/24 2.kv/23 Driftsinntekter 375 414 Driftsresultat 288 109 Resultat før skatt 256 107 Resultat etter skatt 253 94



Ordrereserve på 2,6 milliarder dollar

Selskapets ordrereserve pr. 30. juni 2024 var på rundt 2,6 milliarder dollar. Til sammenligning var ordrereserven ved inngangen av året på 3,0 milliarder dollar.

Av selskapets nåværende ordrereserve, er 601 millioner dollar for gjennomføring i 2024, 1.133 millioner dollar i 2025, 514 millioner dollar i 2026 og 378 millioner dollar etter 2026.

Kutter guidingen

Selskapet venter en omsetning på mellom 1,355 og 1,405 milliarder dollar i 2024, med en justert EBITDA på mellom 315 og 365 millioner dollar for hele 2024.

Tidligere var det guidet en omsetning på mellom 1,47 og 1,52 milliarder for året, med en justert EBITDA på mellom 400 og 450 millioner dollar.

Selskapet skriver at nedjusteringen skyldes fullføringen av Gulfdrill salget, samt nåværende forventninger til senere oppstartsdatoer for riggene «West Auriga» og «West Polaris» og kortsiktige utsikter for uforpliktet kapasitet for «Sevan Louisiana» og «West Phoenix».

«Selv om en kombinasjon av forsyningskjede, vær og omfang har forskjøvet startdatoene for West Auriga og West Polaris, vil begge riggene snart seile til Brasil og bør begynne på sine kontrakter innen utgangen av året, og bidra meningsfullt til Seadrills inntjening og kontantstrøm i 2025. Ethvert tilleggsarbeid for Sevan Louisiana i år representerer en oppsidemulighet til midtpunktet i guidingen», heter det, ifølge TDN Direkt.