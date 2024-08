Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Oslo Børs falt nye 3,4 prosent mandag . Bjellesauene John Fredriksen, Arne Blystad, Tor Olav Trøim, Aasulv Tveitereid, Morten Astrup, Øystein Stray Spetalen og Harald Moræus-Hanssen har dermed tapt over 6 milliarder kroner på to dager.

For Astrup beløper tapene seg til 82 millioner, men han går ikke i krisemodus. Han mener høy kontantstrøm i en rekke aksjer vil bidra til å beskytte Oslo Børs mot større børsfall.

Makroøkonomer mener det voldsomme børs- og rentefallet fra fredag og gjennom helgen i hovedsak viser at styringsrentene må ned internasjonalt . Og kanskje opp i Norge.

Jan Ludvig Andreassen i Eika mener amerikanske Fed burde kutte renten med et helt prosentpoeng nå. Elisabeth Holvik i SpareBank 1 påpeker at hvis kronen svekker seg videre, som den pleier å gjøre ved børsuro, så må Norges Bank på banen.

Boligprisene falt 1,3 prosent i juli, men sjeføkonomer tror ikke høsten blir like svak som i fjor.

Kjetil Olsen i Nordea Markets peker på at høsten i fjor var spesiell, da markedet surnet siden alle skjønte at rentene skulle videre opp. Nå har vi hatt en god inntektsvekst, som har gjort at det har snudd litt igjen, sier han.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om det private slottet Fritzøehus i Larvik, som nå er til salgs. Eieren, Michael Stang Treschow, sier til VG at staten vil være den ideelle kjøper.

Staten er slett ikke en ideell kjøper. Staten har ubegrensede midler, men det er bruken og følgekostnadene som blir så krevende at staten ikke kan kjøpe, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 2. kv.:

Seadrill: Tlf. konf. kl. 16.00

BN Bank

Makro:

UK: BRC detaljhandel juli, kl. 01.01

Australia: RBA rentebeslutning, kl. 06.30

Sveits: Arbeidsledighet juli, kl. 07.45

Tyskland: Industriordrer juni, kl. 08.00

Sveits: Detaljhandel juni, kl. 08.30

ØMU: Detaljhandel juni, kl. 11.00

Canada: Handelsbalanse juni, kl. 14.30

USA: Handelsbalanse juni, kl. 14.30

USA: RCM/TIPP økonomisk tillit august, kl. 16.10

Annet:

Norwegian: Trafikktall juli, kl. 08.00

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

Caterpillar, Genel Energy