– Det er yenens skyld, ikke lavkonjunktur

Finansdepartementet og Finanstilsynet i Japan har kalt inn til et ekstraordinært møte tirsdag for å diskutere «internasjonale markeder».

Samtidig har Bank of Japan (BoJ) delt referatet fra det pengepolitiske møtet i juni, hvor de holdt renten uendret, men senere hevet den til 25 basispunkter den 31. juli.

Møtereferat fra juni

Det viser seg at minst 2 av 9 medlemmer i sentralbanken ba om tidlig renteøkning i juni.

Møtereferatet viser at medlemmer i BoJ advarte om at økende importkostnader fra en svekket valuta skader forbrukerne og øker risikoen for inflasjon.

«Medlemmene var enige om at yenens nylige fall var blant faktorene som økte inflasjonen, og må gis nøye oppmerksomhet i utformingen av pengepolitikken.»

Ikke godt nok

Det hjalp yenen å øke renten, som nådde et 7-måneders høypunkt på mandag, men til hvilken pris. Carry-trades i lave japanske renter, som folk var helt besatt av, ble avviklet raskt, noe som sendte alt ned.

«Vi går ikke ned på grunn av lavkonjunktur, men på grunn av en avvikling av ca. 20 billioner carry trades. Bare BoJ kan stoppe dette,» skrev Goldman denne uken.

Finansministeren i Japan, Shunichi Suzuki, sa på mandag at myndighetene overvåker markedsbevegelser.

Opposisjonspartiets leder Kenta Izumi sa i et innlegg på X mandag at BoJs guvernør Kazuo Ueda må innkalles til parlamentet for å forklare rentevedtaket, selv om det var uklart om regjeringen ville etterkomme anmodningen.

For tidlig?

Fra tidligere har flere BoJ-medlemmer vært tydelige på at de for all del ikke må heve renten for tidlig og være haukete.

«Vi må for all del unngå å heve rentene for tidlig. Men ved å fokusere for mye på nedsiderisiko kan vi se at inflasjonen akselererer på en måte som tvinger oss til å stramme inn pengepolitikken kraftig senere,» sa Seiji Adachi, styremedlem, i mai.