Gjestekommentar: Bjarte M. Jonassen, partner Deloitte

Paint it, Green

Europaparlamentet vedtok 12. mars i år et nytt Grønnvaskingsdirektiv (“Green Claims Directive” som kompletterer “Directive on Empowering Consumers for the Green Transition” vedtatt 17. januar). (Kilde: https://www.europarl.europa.eu/.) Formålet med direktivet er å gi sikkerhet for at produkter, tjenester eller selskaper som er merket som miljøvennlige faktisk også er det. Dette skal gi forbrukerne mulighet til å foreta mer bevisste og bærekraftige valg. Er et produkt solgt som grønt, skal det også faktisk være det.

I praksis betyr dette at generiske bærekraftbegreper som for eksempel “økologisk”, “klimanøytral”, “karbonnøytral”, “miljøvennlig”, “sirkulær” og “nullutslipp” ikke kan brukes med mindre man faktisk kan underbygge det med dokumentasjon og bevis. Bakgrunnen for reglene er en kommisjonsstudie fra 2020 som viste at over halvparten av miljøpåstandene i EU var vage, villedende eller ubegrunnede, og at hele 40 prosent av påstandene var udokumenterte.

Fordelen for forbrukerne er at man på denne måten får pålitelig, sammenlignbar og verifiserbar miljøinformasjon, slik at man kan ta informerte valg og bidra til grønn omstilling. For selskapene er det en fordel at man får samme kjøreregler slik at konkurransen blir på like vilkår, og at man kan bruke bærekraft som reelt konkurransefortrinn. De selskapene som faktisk driver bærekraftig, skal bli løftet frem og vinne markedet. De som derimot begår grønnvasking – selve dødssynden innenfor bærekraftrapportering – skal straffes.