– Gunstig å kjøpe aksjer etter slike fall

Goldman Sachs skriver at amerikanske aksjer kan være lurt å kjøpe etter fall av den typen vi har sett den siste tiden, ifølge Bloomberg.

Basert på fire tiår med data viser det seg at når S&P 500 faller 5 prosent fra toppen, har medianavkastningen vært 6 prosent i de tre påfølgende månedene. Fra toppen i juli har indeksen falt rundt 8,5 prosent.

Avkastningen etter et fall på 5 prosent har vært positiv i 84 prosent av tilfellene, viser forskningen til GS.

«Korreksjoner på 10 prosent har også vært attraktive kjøpsmuligheter oftere enn ikke,» selv om historikken ikke er like sterk som etter et mindre fall, skrev strategen David Kostin i et notat.

Videre skriver han at utsiktene er «markant annerledes» når en korreksjon skjer i et landskap med robust økonomisk vekst versus en korreksjon i forkant av en resesjon.

Ingen resesjon priset inn

De hevder at aksjemarkedet ikke har priset inn at økonomien skal trekke seg tilbake, til tross for at vekstfølsomme sykliske aksjer har hengt etter defensive aksjer i nedgangen.

Et annet GS-team ledet av Peter Oppenheimer merker seg dog at hans team forventer ytterligere fall i globale aksjer, men ikke et bear-marked, altså 20 prosent fall fra toppen.

Et av Citis strategiteam merker seg at «resesjonsscenarier på ingen måte er priset inn». Storbanken har en bear market-checklist - som måler parametere som aksjeprising, rentekurven, sentiment og lønnsomhet.

Konklusjonen er «kjøp i svakhet», ifølge Beata Manthey. Men «vi ville føle oss mer komfortable med å gjøre det når vi ser bevis på en mer fullstendig avvikling av posisjoner,» sa hun til Bloomberg.