Uber bykser oppover

Oppdatert klokken 20.30: Dow Jones er opp 1,8 prosent til 39.413 poeng, mens Nasdaq stiger 2,5 prosent til 16.606 poeng. Den bredere S&P 500 er opp 1,3 prosent til 5.307 poeng.



Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,77 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 36 prosent til 24,62 – ned fra mandagens rekordhøye nivåer.

Apple åpnet ned rundt fire prosent, men er tilnærmet uforandret når det nærmer seg stengetid.

Uber stiger 11 prosent etter at inntjeningen slo konsensusestimatene.

Turbulensen i markedet etter fredagens «nonfarm payrolls» preget fortsatt Wall Street med full styrke mandag.

«Økningen i amerikansk arbeidsledighet utløste «Sahm’s rule», en indikator som historisk har «forutsett» økonomiske resesjoner i USA. Selv om det er gode grunner til å tro at indikatoren kan være mindre treffsikker denne gangen (økningen i ledigheten skyldes flere som søker arbeid, ikke redusert sysselsetting), økte resesjonsfrykten», skriver DNB Markets i en oppdatering tirsdag.

Mener børskorreksjonen ikke er over

Mandagens fall på New York-børsen var en av de verste på nesten to år. Likevel understreker strategene hos Goldman Sachs at børskorreksjonen ikke har gått langt nok. Ifølge Marketwatch beskriver Goldman-strateg Peter Oppenheimer verdsettelsen som høy, spesielt i USA, med en P/E på mer enn 20.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 73,1 milliarder dollar i juni, ned fra et revidert underskudd på 75 milliarder i mai. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 72,5 milliarder dollar.

Ifølge CNN har Demokratenes presidentkandidat, Kamala Harris, valgt Minnesota-guvernør Tim Walz som sin visepresidentkandidat.