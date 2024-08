Bred oppgang på Wall Street

De tre toneangivende indeksene i USA var tilbake i grønt territorie på tirsdag. Teknologiindeksen Nasdaq steg 1,02 prosent til 16.366,85 poeng.

Dow Jones steg 0,76 prosent til 38.997,66 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet dagen med en oppgang på 1,03 prosent til 5.307,81 poeng.

Oppgangen kommer etter at markedet steg voldsomt i Japan, og at det jevnt over endte i grønt i Europa.

Vix-indeksen, også kjent som volatilitetsindeksen, hoppet opp på mandag, men falt kraftig tilbake på tirsdag og endte på 27,87, ned 27,75 prosent.

Den amerikanske tiårsrenten steg tirsdag til 3,907 prosent.

Magnificent 7

Blant tungvekterne på teknologiindeksen Nasdaq, var det Nvidia som steg mest. Samtlige av Magnificent 7-aksjene endte i grønt, med unntak av Apple og Google-eier Alphabet. På tross av kraftig fall på rundt 4 prosent ved morgentimene amerikansk tid, klatret Apple og endte på 209,21 dollar, en nedgang på 0,03 prosent.

Microsoft steg 1,12 prosent til 399,61 dollar.

Nvidia steg 3,78 prosent til 104,25 dollar.

Meta steg 3,86 prosent til 494,10 dollar.

Alphabet falt 0,07 prosent til 160,54 dollar.

Amazon steg 0,56 prosent til 161,93 dollar.

Tesla steg 0,88 prosent til 200,64 dollar.

Uber rett opp på kvartalstall

Uber presenterte resultater for andre kvartal, og slo konsensus på inntjening. Aksjen bykset opp 19,92 prosent til 64,87 dollar. I andre kvartal endte inntjeningen til Uber på over 1 milliard dollar, mens analytikerne på forhånd hadde ventet en inntjening på 654 millioner dollar.

Sjefen i Uber, Dara Khosrowshahi, uttlate under fremleggelsen at selskapet ikke har opplevd noen form for brems blant de amerikanske konsumentene. Dette står i motsetning til trenden McDonald's og Starbucks rapporte om i forrige uke.

Olje og krypto

September-kontrakten på et fat WTI-olje steg 0,17 prosent til 73,06 dollar pr. fat. Nordsjøoljen Brent Spot falt på sin side 0,16 prosent til 76,36 dollar pr. fat.

Bitcoin steg 4,62 prosent til 56.478 dollar, mens Etherum steg 2,4 prosent til 2.479 dollar.