Bilfraktrederiet Gram Car CarriersGCC har beveget seg med lynets hastighet inn i og ut av børsen. Selskapet ble notert på Euronext Growth i januar 2022, før de ble flyttet opp på hovedlisten allerede i desember det samme året. Men nå er børseventyret snart over. Mediterranean Shipping Company (MSC) har lagt 7,6 milliarder kroner på bordet for det norske rederiet.

Gram Car Carriers er også globalt et av de største rederiene innen Pure Car Truck Carriers (PCTC)-segmentet. Her finner vi dessuten selskaper som Høegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen.

Flåten består av i alt 21 skip, 17 av dem er egeneide fartøyer, mens fire administreres på vegne av andre eiere. Til sammen har disse skipene en kapasitet til å frakte mellom 2.000 og 7.000 biler.

Gram Car Carriers har for eksempel skip som er bygget ved Shin-A i Korea med en lastekapasitet på omtrent 3.500 enheter og to hevbare dekk. Andre skip er bygget i Kina og har en lastekapasitet på omlag 4.200 enheter og har også to hevbare dekk.

I den korte tiden som børsnotert selskap økte omsetningen med en milliard kroner i 2023 til 2,1 milliarder. Resultatet etter skatt endte tett oppunder milliarden i 2023.

Aksjekursen er opp 26 prosent så langt i år, men oppkjøpsbudet sørger for at kursen er fem ganger høyere enn ved børsintroduksjonen. Gram Car Carriers har også vært notert på Frankfurt-børsen.