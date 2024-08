Med hovedkvarter i Haugesund tilbyr Reach Subsea en rekke undervannstjeneste, og selskapet er også på plass med avdelinger i blant annet Singapore, Houston, Brasil, Australia og på Trinidad.

Reach Subsea har en flåte med farkoster både over og under vann. Viking Reach, Havila Subsea og Olympic Taurus er blant skipene som støtter operasjoner som betjener tradisjonelle olje- og gasselskaper, men de er også en del av kabel- og vindindustrien.

Undervannsfartøyene er i hovedsak såkalte ROVer (remote operating vehicles). Disse inspiserer rørledninger, overvåker og kartlegger undervannsmiljøet, og de sørger for vedlikehold og reparasjoner under vann.

Wilhelmsen New Energy, som igjen er et datterselskap av Wilh. Wilhelmsen, kom inn på eiersiden i 2022 og er nå den største aksjonæren med 19,2 prosent.

Omsetningen har også foretatt solide løft de to siste årene. I 2022 økte salget fra 690 millioner kroner til nærmere 1,2 milliarder – og i fjor skjedde ytterligere et løft til svært tett oppunder to milliarder.

Første kvartal i år ga ytterligere et solid løft i omsetningen – fra 234 til 575 millioner kroner. I dette kvartalet skjedde også den første sjøsettingen av selskapets nye Reach Remote USV – et ubemannet og fjernstyrt fartøy på 24 meter som skal supplere den eksisterende flåten.