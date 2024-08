Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår Oslo Børs opp 0,7 prosent eller innenfor intervallet 0,2 til 1,2 prosent.

Asia

Oppgangen fortsetter i de asiatiske markedene onsdag etter at de tre toneangivende indeksene på Wall Street styrket seg tirsdag og lovnader fra Bank of Japan.

Onsdag stiger Nikkei i Japan2,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 3,3 prosent.

Tolldata fra Kina viste at importen i juli vokste raskere enn forventet, mens eksportveksten ikke traff prognosene.

I Kina er Shanghai Composite opp 0,3 prosent, Hang Seng i Hongkong stiger 1,3 prosent, og Kospi i Sør-Korea klatrer 2,3 prosent.

I India stiger Sensex 1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,6 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 1,3 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger i morgentimene onsdag, men er noe ned siden stengetid på Oslo Børs tirsdag. Brent-oljen med levering i september omsettes nå for 76,74 dollar pr. fat, opp 0,3 prosent. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,80 dollar ved børsslutt.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 73,51 dollar, opp 0,4 prosent.

Wall Street

De tre toneangivende indeksene i USA var tilbake i grønt tirsdag.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 1,02 prosent til 16.366,85 poeng. Dow Jones steg 0,76 prosent til 38.997,66 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet gårsdagen med en oppgang på 1,03 prosent til 5.307,81 poeng.

Blant tungvekterne på Nasdaq, var det Nvidia som steg mest. Samtlige av Magnificent 7-aksjene endte i grønt, med unntak av Apple og Google-eier Alphabet.

Uber presenterte resultater for andre kvartal, og slo konsensus på inntjening. Aksjen bykset opp 19,92 prosent til 64,87 dollar. I andre kvartal endte inntjeningen til Uber på over 1 milliard dollar, mens analytikerne på forhånd hadde ventet en inntjening på 654 millioner dollar.

Oslo Børs

Tirsdag morgen hadde stemningen snudd og Oslo Børs åpnet rett opp 2,2 prosent. Ved børsslutt viste fasit en oppgang på 0,9 prosent til 1.374,22 poeng. Dermed har Børsen steget 5,2 prosent hittil i år.

Blant tungvekterne gikk Kongsberg Gruppen opp 2,4 prosent til 1037,00 kroner, mens Equinor og Aker BP steg henholdsvis 0,6 prosent og 0,4 prosent. DNB endte opp 0,1 prosent og Frontline gikk tilbake 0,2 prosent.

Nordea-strateg Robert Næss skjønner ikke all praten om at vi skal inn i en resesjon.