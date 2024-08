Sist oppdatert 10:50

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger onsdag 0,9 prosent til 1.386.

Brent-oljen med levering i september omsettes i skrivende stund for 76,80 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,80 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 73,58 dollar, opp 0,4 prosent.

Equinor stiger 0,9 prosent til 281,1 kroner, mens Aker BP er opp 1 prosent til 248,7 kroner. Vår Energi klatrer 1,4 prosent til 33,2 kroner.

Bevegelser

Hexagon Composites bykser 6,2 prosent til 31,7 kroner etter ferske analyser. ABG Sundal Collier gjentar sin kjøpsanbefaling og øker kursmålet fra 28 til 37 kroner. «Hexagon har ikke sagt mye om bruken av provenyet enda, men vi forventer mer informasjon om dette i andrekvartalsrapporten, med nedbetaling av gjeld og mulige vekstmuligheter i Agility som sannsynlige alternativer, etter vårt syn», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt. Carnegie høyner også sitt kursmål fra 36 kroner til 56 kroner.

Photocure la onsdag frem tallene for andre kvartal. Selskapet fikk et resultat før skatt på 16 millioner kroner, opp fra 12 millioner i samme periode i fjor. Aksjen er opp 1,8 prosent til 51 kroner.

I en fersk analyse oppgraderer Carnegie Borr Drilling fra «hold» til «kjøp». Samtidig oppjusteres kursmålet fra tidligere 64 kroner til 73 kroner. «Selv om vi ser en risiko for fremtidig riggetterspørsel fra Opec, antar vi i vårt hovedscenario en sunn balanse mellom tilbud og etterspørsel av olje og en langvarig investeringssyklus», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt. Aksjen stiger 2,2 prosent til 64,2 kroner.

Fredriksen-duoen Frontline og Golden Ocean Group stiger henholdsvis 3,5 og 3,9 prosent til 254,5 og 129,2 kroner.

SEB gjentar sin kjøpsanbefaling på Europris og hever kursmålet fra 90 til 94 kroner. Aksjen er opp 3 prosent til 65,5 kroner.

Höegh Autoliners faller hele 2,7 prosent til 108,7 kroner etter en fersk analyse fra DNB Markets. Kursmålet på aksjen nedjusteres fra 161 til 153 kroner, men meglerhuset opprettholder sin kjøpsanbefaling.