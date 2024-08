I kveld kl 19:35 skal Karsten Warholm ut i ilden i OL i Paris. Han er klar favoritt og har verdensrekorden med tiden 45,94 som han satte i OL i Tokyo i 2021. Mannen fra Ulsteinvik gjør det også bra på andre fronter enn på friidrettsbanen.

I fjor gikk selskapet hans, Sunn Vekst, med et overskudd på 6,5 millioner kroner. Det er selskapets beste resultat noensinne.

Warholm eier alle aksjene i Sunn Vekst, men han får støtte fra sin mor, Kristine Haddal, som har rollen som manager og daglig leder i selskapet.

SUNN VEKST (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 14,5 7,6 Driftsresultat 8,3 2,7 Resultat før skatt 8,4 2,7 Årsresultat 6,5 2,1

Økte aksjeverdiene

Med kostnader på 6,2 millioner kroner, endte Warholms driftsresultat på 8,3 millioner, opp fra 2,7 millioner i 2022. I fjor betalte Warholm 1,85 millioner kroner i skatt, noe som sørget for at årsresultat for 2023 endte på 6,5 millioner kroner, en kraftig økning fra 2,1 millioner kroner i 2021.

Verdiene i markedsbaserte aksjer viste en dobling til 3,2 millioner kroner, opp fra 1,6 millioner kroner. Selskapet sitter med bankinnskudd og kontanter for 11,2 millioner kroner.

Ved starten av 2023 annonserte Warholm at han hadde kjøpt seg inn i e-sportlaget Metizport.



Mindre lønn

Fra årsberetningen fremkommer det at den olympiske mesteren fra Tokyo-OL sitter på eiendeler verdt 14,8 millioner kroner i 2022, opp fra 7,8 millioner året før. Sunn Vekst har 3,6 millioner kroner i gjeld hvor alt er kortsiktige forpliktelser.

I 2023 ble det tatt ut en lønn på 3,7 millioner kroner, ned fra 4 millioner kroner året før.