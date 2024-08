Underholdningsgigant straffes etter kvartalstall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,8 prosent og står i 16.664,47 poeng mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 39.204,33 poeng. S&P 500 stiger 1,2 prosent til 5.202,36 poeng.

Oppdatert klokken 18.20: Etter nesten tre timers handel har Dow Jones gått opp 0,5 prosent, S&P 500 legger på seg 0,8 prosent mens Nasdaq er opp 0,9 prosent.

Samtidig er det verdt å merke seg at Nvidia, som startet i pluss, nå faller 0,8 prosent.

Ber investorer være forsiktige

– Jeg mener investorene bør være litt forsiktige de neste månedene, og følge godt med på hvordan både arbeidsmarkedet og økonomien utvikler seg. Det er positivt at Japan hentet seg så raskt inn etter det kraftige børsfallet på mandag, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 3,94 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 16,2 prosent til 23,21.

«I rentemarkedet avtar resesjonsfrykten. Som nevnt i gårsdagens morgenrapport er det svært lite som tilsier at USA allerede er i resesjon, og dermed vanskelig å tro på hasterentekutt fra Fed», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Disney

Disney faller 3,2 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I andre kvartal omsatte selskapet for 23,16 milliarder dollar, mens forventningene var på 23,07 milliarder dollar. Disney fikk et resultat pr. aksje på 1,39 dollar, mens det var forventet et resultat på 1,19 dollar pr. aksje.

Ifølge CNBC skal Disneys opplevelsesparker ha opplevd tøffere tider på grunn av lavere etterspørsel og en høy inflasjon.

Viktig møte

22-24 august arrangeres årets store sentralbankmøte i Jackson Hole, USA.

«Dette møtet, som etter alt å dømme vil adressere denne ukens hendelser, er ventet å gi ytterligere innsikt i hvordan verdens ledende økonomier vil håndtere den nåværende situasjonen. Møtet vil også sannsynligvis diskutere potensielle tiltak for å sikre finansiell stabilitet på tvers av globale markeder», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.