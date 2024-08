– For tidlig å krone Bitcoin digitalt gull

Etter at S&P 500 indeksen opplevde sitt største fall siden september 2022 med en nedgang på 3 prosent på mandag, stupte Bitcoin 10 prosent, som markerte kryptovalutaens verste dag siden november 2022.

Nå sår investorene tvil om kryptovalutaen er en trygg havn i usikre tider, ifølge CNBC.

Analytiker David Glass i Citi Group, gjentok selskapets syn på Bitcoin.

– Til tross for at gull og Bitcoin er instrumenter med begrenset tilbud og ingen kupongrente, viser ikke Bitcoin gull sine egenskaper som «verdilager». Den har heller ikke fungert som en trygg havn under nedgangstider, som vist under siste ukes markeds-svingninger, sier han.

I motsatt ende sier Matt Hougan i Bitwise Asset Management at investorene solgte gull under finanskrisen i 2008 og vil også selge Bitcoin hvis det blir krise i markedet nå.

– Bitcoin er en flott sikringsvaluta i tider med usikkerhet, hvis du er villig til å holde i mer enn en dag, sier han til CNBC.

Bitcoin er i skrivende stund ned 1,66 prosent.