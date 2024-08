Troms Kraft virksomhet i landets to nordligste fylker og er eid i et fellesskap av Tromsø kommune (40 prosent) og selskapet Troms Holding (60 prosent) der et par dusin av fylkets kommuner er inne som eiere. Konsernet jobber innenfor både kraftproduksjon, kraftdistribusjon, kraftsalg og elektrifisering, og virksomheten er organisert i flere datterselskaper. Troms Kraft Produksjon eier og har driftsansvar for ti vannkraftverk, mens Arva er landsdelens største nettselskap. Her er Troms Kraft majoritetseier med 60 prosent. Ishavskraft er et av de største selskapene uansett bransje i Finnmark, og er også en del av porteføljen.