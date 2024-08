Økte inntekter bidro til at SpareBank 1 SR-Bank leverte et resultat for andre kvartal 2024 på 1,47 milliarder kroner før skatt. Det er 136 millioner kroner høyere enn samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 14,6 prosent.

Samlet utlånsvekst i andre kvartal endte på 2,3 prosent. I Personmarked isolert ble den 2,6 prosent.

Den solide utlånsveksten bidro også til høyere netto renteinntekter. Netto renteinntekter økte med 303 millioner kroner fra andre kvartal 2023 til 1,72 milliarder kroner i år, tilsvarende en økning på 21 prosent.

– Vår tilnærming til rådgivning med kundene våre, både fysisk og digitalt, er forklaringen bak resultatet i andre kvartal. Rådgiverne er tett på eksisterende og nye kunder med hjelp til privat- og bedriftsøkonomien. Det ga oss også en sterk utlånsvekst på 7,5 prosent, i et marked hvor den samlede gjeldsveksten er langt lavere, på 3,6 prosent. Konsernet drives også effektivt, og til sammen ga dette et solid resultat for kvartalet, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Konsernets driftskostnader ble 844 millioner kroner i andre kvartal, opp 27 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hovedårsaken til økningen var høyere personalkostnader grunnet flere årsverk og lønnsvekst i konsernet.