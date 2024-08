Konsumprisene i Norge økte med 2,8 prosent på årsbasis i juli, opp fra 2,6 prosent måneden før. På månedsbasis var prisveksten på 0,5 prosent, sammenlignet med 0,2 prosent i juni.

På forhånd var det ventet en årsvekst på 2,8 prosent og en månedsvekst på 0,6 prosent, ifølge Trading Economics.

Kjerneinflasjonen kom inn på 3,3 prosent i juli, lavere enn Norges Banks forventning på 3,7 prosent.

– Dette er positive tall. Den samlede inflasjonen er på vei mot målet og betydelig lavere enn Norges Banks anslag, sier sjefsøkonom i Sparebank 1, Kyrre M. Knudsen.

Sjeføkonomen understreker at dette gjør han enda sikrere på at det vil komme rentekutt i år.

–Enda mer gledelig er det at også kjerneinflasjonen fortsetter nedgangen og er lavere enn Norges Bank forutså. Disse tallene trekker absolutt ned rentebanen og setter press på Norges Bank før neste ukes rentemøte, sier Knudsen.

Matvarepriser styrker inflasjonen

Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer økte med 3,2 prosent fra juni til juli, og var en viktig bidragsyter til å holde samlet prisvekst oppe i juli, skriver SSB.

I følge Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk Sentralbyrå, er det vanlig at matprisene øker fra juni til juli. Dette er blant annet fordi årets jordbruksoppgjør og prisendringer fra leverandørene innfases.

– Til tross for signaler fra bransjen om at de vil bort fra ordningen med fast tidspunkt for prisforhandlinger, ser vi også i år en sterk og bred prisvekst på mat og drikke i juli, der de aller fleste varegruppene steg i pris, sier Kristiansen.

Det siste året har prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økt med 4,9 prosent.

Flere varegrupper bidrar

Kristiansen påpeker at de fleste varegruppene steg i pris den siste måneden, men at på tolvmånedersbasis er det i hovedsak prisutviklingen på strøm som har bidratt til å løfte inflasjonen.

Prisveksten på importerte varer har avtatt mer enn for norske varer og tjenester siden årsskiftet dersom man ser bort ifra energivarer.

I juli var inflasjonen for importerte varer på 1,4 prosent på årsbasis, mens den var 5,3 prosent for norske varer utenom energi og 4,3 prosent for tjenester.