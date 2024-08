Aksjesjef dumpet to aksjer i juli

I løpet av juli steg hovedindeksen på Oslo Børs 2,6 prosent, samtidig som Alfred Berg Gambak gikk opp 1,6 prosent med en aktiv andel på 48,2 prosent.

Sektoren som bidro mest i sommermåneden var industri, og igjen var det Kongsberg Gruppen, med en oppgang på hele 26 prosent, som bidro mest til utviklingen. Finanssektoren bidro også til børsoppgangen i juli, etter at storbanken DNB leverte et bra resultat for andre kvartal, noe som ble belønnet med en oppgang på mer enn syv prosent i perioden.

Energisektoren bidro mest negativt

«Forventninger om lavere etterspørsel fra Kina har presset oljeprisen nedover i juli, oppveiet noe av uroligheter i Midtøsten som gir noe risikopremie. Alle oljeselskapene falt i juli, mens oljeserviceselskapene, anført av Subsea 7 og Aker Solutions, steg etter gode resultater for 2. kvartal», skriver Alfred Berg i en ny rapport.

Dumpet Hydro og Norwegian

Aksjesjef Leif Eriksrød brukte tiden til å kjøpe seg opp i Crayon, Gjensidige og Telenor i løpet av måneden. Samtidig har han redusert posisjonene i Equinor og solgt alle aksjene i Norsk Hydro og Norwegian.

23. juli presenterte Hydro sine kvartalstall, noe som resulterte i et kursfall på nesten fem prosent. Selskapet fikk et justert EBITDA-resultat på 5,8 milliarder kroner, ned fra 7,1 milliarder kroner året før, mens konsensus lå på 6,4 milliarder kroner.

Ved månedsskiftet var DNB den største posisjonen i Alfred Berg Gambak, med en andel på 8,03 prosent, etterfulgt av Kongsberg Gruppen (7,94 prosent) og Protector Forsikring (5,16 prosent).