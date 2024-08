Fredag faller nøkkelindeksene i USA fra start.

Ved børsåpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen åpner ned 0,1 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner ned 0,2 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner ned 0,2 prosent.

Dagens bevegelser

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company , TSMC, stiger 0,8 prosent etter at selskapet meldte om en omsetningsvekst på 45 prosent på årsbasis. Det aller meste av tingene og maskinene rundt oss inneholder databrikker, eller chips. TSMC produserer de aller fleste av disse komponentene, og aksjen er flere ganger omtalt som «verdens viktigste selskap», nettopp fordi komponentene brukes i nesten all teknologi.

The Trade Desk stiger 3,6 prosent etter at markedsføringsselskapet slo estmatene for andre kvartal og hevet guidingen for tredje.

Booking-selskapet Expedia åpner dagen opp 10,7 prosent etter å ha slått forventningene.

Take-Two Interactive stiger 2,9 prosent fra start etter at spillkjempen meldte om sterke utsikter, til tross for at omsetningen ble noe lavere enn analytikerne hadde ventet.

Dropbox åpner opp 4,0 prosent etter å ha slått estimatene. Selskapet fikk en omsetning på 634,5 millioner dollar, mot analytikernes estimat på 630,1 millioner dollar.

Ved børsåpning i USA ligger volatilitetsindeksen VIX, også kjent som «fryktindeksen», på 24,2 prosent, en økning på om lag 1,2 prosent i løpet av dagen. På mandag hoppet indeksen til 55 prosent under børsfallet.