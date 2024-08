Ser risiko for at Trump vil utfordre Feds uavhengighet

Nylig har det kommet uttalelser fra Donald Trump om at han vil forsøke å påvirke USAs pengepolitikk dersom han blir den nye presidenten. Det skriver Bloomberg.

Torsdag sa Trump under en pressekonferanse at presidenten burde ha noe å si i fastsettelsen av amerikanske renter. Noe som strider med Federal Reserves uavhengighet.

Global sjefinvesteringsstrateg i BlackRock, Wei Li, sier at det kan endre avkastningskravet til amerikanske statsobligasjoner. Hun sa også at forventningene om at Federal Reserve vil kutte renten vil påvirke obligasjonsmarkedet.

«Uansett hvilken kandidat som blir valgt, må vi tenke nøye gjennom hvor mye statsobligasjoner vi vil ha i porteføljene», sier hun.

Li sier at etterspørselen etter 10-årige og 30-årige statsobligasjoner har svekket seg, men at etterspørselen etter å sikre seg avkastning fortsatt er der.