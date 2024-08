Den siste uken har vært turbulent for børser rundt om i verden, og New York-børsen er inget unntak. Mandag opplevde S&P 500 sitt største fall siden 2022, men bare tre dager senere hadde indeksen sin sterkeste oppgang siden 2022. Bank of America (BofA) varsler at ukens hendelser bare gir en forsmak på hva markedet kan forvente fremover, melder CNBC.

Ifølge BofA-strateger har aksjer av høy kvalitet historisk sett vært en av de beste måtene å beskytte seg mot volatilitet. I den anledning har banken plukket ut aksjer som de forventer vil være en trygg havn i et ellers uforutsigbart marked.

Alle aksjene har en kjøpsanbefaling fra BofA og lav volatilitet, målt ved en fem års beta.

Tror på konsumsektoren

Flere konsumaksjer dukket opp på BofA's liste, blant annet dagligvaregiganten Walmart og brusprodusenten PepsiCo. Walmart-aksjen har steget 29 prosent hittil i år, mens PepsiCo-aksjens utvikling i år har vært tilnærmet flat.

Starbucks er en annen aksje som har utmerket seg, til tross for skuffende resultater forrige kvartal. Kaffekjeden la frem tall for tredje kvartal i juli, hvor inntektene var lavere enn forventet på grunn av svak etterspørsel. Hittil i år er aksjen ned nesten 20 prosent.

Procter & Gamble ble også fremhevet blant aksjene med lav beta, med en oppgang på over 16 prosent i år og 6 prosent siden starten av august. Lockheed Martin var en annen aksje som utmerket seg, forsvarsselskapet har steget over 21 prosent så langt i år.

M&T Bank, Home Depot og Cisco Systems var også blant aksjene på BofA's liste.