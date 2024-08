Frankrike opplever OL-boost

OL i Paris vil drive den franske økonomien oppover i tredjekvartal, melder Bloomberg.

Den franske sentralbanken, Banque de France, anslår at landets BNP vil vokse med 0,35 og 0,45 prosent i løpet av tredje kvartal 2024. Dette er en økning fra veksten på 0,3 prosent i første og andre kvartal.

Sentralbanken peker på billettsalg og TV-rettigheter knyttet til OL i Paris som viktige bidrag til veksten, men understreker at den fulle effekten på økonomien ikke kan vurderes før i etterkant av lekene.

Redusert usikkerhet

Prognosen er basert på en undersøkelse sendt ut til 8 500 bedrifter. Undersøkelsen viste også at usikkerheten i det franske næringslivet har blitt redusert siden nyvalget til parlamentet tidligere i sommer.

President Emmanuel Macron har ennå ikke utnevnt en ny statsminister som kan danne en ny regjering. Macron har uttalt at han vil vente til etter OL er over, og han har oppfordret til kompromiss mellom ulike partier for å danne et flertall.