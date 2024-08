Tradere venter store utslag før ukens tall

Det har vært store markedsutslag på viktige makrotall hittil i sommer. Fokuset denne uken er på konsumprisene da de vil være viktige for om Federal Reserve skal begynne å kutte rentene i september. Det skriver Bloomberg.

Samtidig ventes det høyere volatilitet enn tidligere. VIX-indeksen målet markedsforventningene til volatiliteten. Indeksen viser den antatte volatiliteten gjennom kostnadene på opsjonene på S&P 500-indeksen de neste 30 dagene. Forrige uke steg indeksen til nivåer man ikke har sett siden pandemiens høyde i 2020.

Ifølge Citigroup posisjonerer tradere seg for at S&P 500 skal bevege seg 1,2 prosent i begge retninger når KPI-tallene blir offentliggjort onsdag.

Grunnlegger av Asym som er et analysefirma på derivater, Rocky Fishman, sier at opsjonsmarkedet viser at markedet er noe usikkert. Men legger til at når volatiliteten er høy, har det historisk vært gunstig å kjøpe aksjer.